Любимовъ Тимофей
Место рождения
Дата рождения16.02.1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1868
Отец: Любимовъ Глебъ
Мать: Любимова Анна
Бракосочетание
03.02.1891
Жена: Любимова Анна
Рождение ребёнка
12.09.1891
Сын: Любимовъ Андрей
Мать ребёнка: Любимова Анна
Рождение ребёнка
25.03.1893
Сын: Любимовъ Иванъ
Мать ребёнка: Любимова Анна
Рождение ребёнка
26.03.1895
Сын: Любимовъ Степанъ
Мать ребёнка: Любимова Анна
Рождение ребёнка
22.12.1896
Сын: Любимовъ Николай
Мать ребёнка: Любимова Анна
Рождение ребёнка
18.02.1898
Дочь: Любимова Марина Марья
Мать ребёнка: Любимова Анна
Рождение ребёнка
22.04.1902
Сын: Любимовъ Георгий
Мать ребёнка: Любимова Екатерина Михайлова
Рождение ребёнка
18.12.1903
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Любимова Екатерина Михайлова
Рождение ребёнка
30.06.1905
Сын: Любимовъ Петръ
Мать ребёнка: Любимова Екатерина Михайлова
Рождение ребёнка
24.06.1907
Сын: Любимовъ Павелъ
Мать ребёнка: Любимова Екатерина Михайлова
Рождение ребёнка
26.05.1910
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Любимова Екатерина Михайлова
Рождение ребёнка
16.11.1913
Сын: Любимовъ Григорий
Мать ребёнка: Любимова Екатерина Михайлова
Рождение ребёнка
15.04.1918
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Любимова Екатерина Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно