Любимовъ Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюбимовъ Тимофей

Любимовъ Тимофей

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.02.1868

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1868

Отец: Любимовъ Глебъ

Мать: Любимова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1891

Жена: Любимова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.1891

Сын: Любимовъ Андрей

Мать ребёнка: Любимова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1893

Сын: Любимовъ Иванъ

Мать ребёнка: Любимова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1895

Сын: Любимовъ Степанъ

Мать ребёнка: Любимова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1896

Сын: Любимовъ Николай

Мать ребёнка: Любимова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1898

Дочь: Любимова Марина Марья

Мать ребёнка: Любимова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1902

Сын: Любимовъ Георгий

Мать ребёнка: Любимова Екатерина Михайлова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.1903

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Любимова Екатерина Михайлова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.06.1905

Сын: Любимовъ Петръ

Мать ребёнка: Любимова Екатерина Михайлова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.06.1907

Сын: Любимовъ Павелъ

Мать ребёнка: Любимова Екатерина Михайлова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1910

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Любимова Екатерина Михайлова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.11.1913

Сын: Любимовъ Григорий

Мать ребёнка: Любимова Екатерина Михайлова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1918

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Любимова Екатерина Михайлова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любимова Екатерина Михайлова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close