Колбановъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения17.09.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
17.09.1833
Отец: Колбановъ Иванъ
Мать: Колбанова Александрія
Бракосочетание
30.01.1857
Жена: Колбанова Евгенія
Рождение ребёнка
17.08.1857
Дочь: Колбанова Васса
Мать ребёнка: Колбанова Евгенія
Рождение ребёнка
05.12.1858
Сын: Колбановъ Николай
Мать ребёнка: Колбанова Евгенія
Рождение ребёнка
07.01.1861
Сын: Колбановъ Василій
Мать ребёнка: Колбанова Евгенія
Рождение ребёнка
17.10.1862
Сын: Колбановъ Артемій
Мать ребёнка: Колбанова Евгенія
Рождение ребёнка
07.05.1864
Дочь: Пелагѣя
Мать ребёнка: Колбанова Евгенія
Рождение ребёнка
06.09.1867
Сын: Колбановъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Колбанова Евгенія
Рождение ребёнка
01.12.1869
Сын: Колбановъ Андрей
Мать ребёнка: Колбанова Евгенія
Рождение ребёнка
25.04.1874
Сын: Колбановъ Тимоѳѣй
Мать ребёнка: Колбанова Евгенія
Рождение ребёнка
24.05.1878
Мать ребёнка: Колбанова Евгенія