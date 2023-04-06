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Колбановъ Иванъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.09.1833

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1833

Отец: Колбановъ Иванъ

Мать: Колбанова Александрія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.01.1857

Жена: Колбанова Евгенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.08.1857

Дочь: Колбанова Васса

Мать ребёнка: Колбанова Евгенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1858

Сын: Колбановъ Николай

Мать ребёнка: Колбанова Евгенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1861

Сын: Колбановъ Василій

Мать ребёнка: Колбанова Евгенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1862

Сын: Колбановъ Артемій

Мать ребёнка: Колбанова Евгенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.05.1864

Дочь: Пелагѣя

Мать ребёнка: Колбанова Евгенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.09.1867

Сын: Колбановъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Колбанова Евгенія

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.12.1869

Сын: Колбановъ Андрей

Мать ребёнка: Колбанова Евгенія

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.04.1874

Сын: Колбановъ Тимоѳѣй

Мать ребёнка: Колбанова Евгенія

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.05.1878

Сын: Колбановъ Константинъ

Мать ребёнка: Колбанова Евгенія

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
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