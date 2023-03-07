Колбанова (Хардина) Евгенія
Место рождения
Дата рождения01.01.1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1840
Отец: Хардинъ Петръ
Мать: Хардина Ленкова Ѳеодосія
Бракосочетание
30.01.1857
Муж: Колбановъ Иванъ
Рождение ребёнка
17.08.1857
Дочь: Колбанова Васса
Отец ребёнка: Колбановъ Иванъ
Рождение ребёнка
05.12.1858
Сын: Колбановъ Николай
Отец ребёнка: Колбановъ Иванъ
Рождение ребёнка
07.01.1861
Сын: Колбановъ Василій
Отец ребёнка: Колбановъ Иванъ
Рождение ребёнка
17.10.1862
Сын: Колбановъ Артемій
Отец ребёнка: Колбановъ Иванъ
Рождение ребёнка
07.05.1864
Дочь: Пелагѣя
Отец ребёнка: Колбановъ Иванъ
Рождение ребёнка
06.09.1867
Сын: Колбановъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Колбановъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.12.1869
Сын: Колбановъ Андрей
Отец ребёнка: Колбановъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.04.1874
Сын: Колбановъ Тимоѳѣй
Отец ребёнка: Колбановъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.05.1878
Отец ребёнка: Колбановъ Иванъ