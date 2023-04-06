Хардина Ленкова (Кувшинова) Ѳеодосія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хардина Ленкова (Кувшинова) Ѳеодосія

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.05.1821

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1821

Отец: Кувшиновъ Михаилъ

Мать: Кувшинова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1838

Муж: Хардинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.11.1838

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Хардинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1840

Дочь: Колбанова Евгенія

Отец ребёнка: Хардинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1842

Дочь: Кофейникова, Чернова Пелагея

Отец ребёнка: Хардинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.1844

Сын: Хардинъ Петръ

Отец ребёнка: Хардинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1846

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Хардинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1848

Сын: Хардинъ Романъ

Отец ребёнка: Хардинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.07.1855

Муж: Ленковъ Кузьма

Рождение ребёнка
03.05.1857

Дочь: Мамыкина Пелагѣя

Отец ребёнка: Ленковъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1859

Сын: Ленковъ Николай

Отец ребёнка: Ленковъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1862

Сын: Ленковъ Аввакумъ

Отец ребёнка: Ленковъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ленковъ Романъ

Отец ребёнка: Ленковъ Кузьма

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