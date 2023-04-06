Хардина Ленкова (Кувшинова) Ѳеодосія
Место рождения
Дата рождения27.05.1821
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1821
Отец: Кувшиновъ Михаилъ
Мать: Кувшинова Стефанида
Бракосочетание
?.01.1838
Муж: Хардинъ Петръ
Рождение ребёнка
23.11.1838
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Хардинъ Петръ
Рождение ребёнка
01.01.1840
Дочь: Колбанова Евгенія
Отец ребёнка: Хардинъ Петръ
Рождение ребёнка
01.05.1842
Дочь: Кофейникова, Чернова Пелагея
Отец ребёнка: Хардинъ Петръ
Рождение ребёнка
26.06.1844
Сын: Хардинъ Петръ
Отец ребёнка: Хардинъ Петръ
Рождение ребёнка
22.08.1846
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Хардинъ Петръ
Рождение ребёнка
27.09.1848
Сын: Хардинъ Романъ
Отец ребёнка: Хардинъ Петръ
Бракосочетание
17.07.1855
Муж: Ленковъ Кузьма
Рождение ребёнка
03.05.1857
Дочь: Мамыкина Пелагѣя
Отец ребёнка: Ленковъ Кузьма
Рождение ребёнка
27.11.1859
Сын: Ленковъ Николай
Отец ребёнка: Ленковъ Кузьма
Рождение ребёнка
01.12.1862
Сын: Ленковъ Аввакумъ
Отец ребёнка: Ленковъ Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ленковъ Романъ
Отец ребёнка: Ленковъ Кузьма