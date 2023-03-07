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Кувшиновъ Михаилъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1796

Дата смерти

03.08.1865

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Кувшиновъ Иванъ

Мать: Кувшинова Домна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Мать ребёнка: Кувшинова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1814

Жена: Кувшинова Стефанида

Рождение ребёнка
27.05.1821

Дочь: Хардина Ленкова Ѳеодосія

Мать ребёнка: Кувшинова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Миногина Александра

Мать ребёнка: Кувшинова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Лешина Авдотья

Мать ребёнка: Кувшинова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Титова Анна

Мать ребёнка: Кувшинова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Кувшиновъ Федоръ

Мать ребёнка: Кувшинова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Полубоярова Агаѳія

Мать ребёнка: Кувшинова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1833

Сын: Кувшиновъ Флегонтъ

Мать ребёнка: Кувшинова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1835

Дочь: Шонгина Марфа

Мать ребёнка: Кувшинова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
03.08.1865
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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