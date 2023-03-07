Кувшиновъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти03.08.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1796
Отец: Кувшиновъ Иванъ
Мать: Кувшинова Домна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Мать ребёнка: Кувшинова Стефанида
Бракосочетание
1814
Жена: Кувшинова Стефанида
Рождение ребёнка
27.05.1821
Дочь: Хардина Ленкова Ѳеодосія
Мать ребёнка: Кувшинова Стефанида
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Миногина Александра
Мать ребёнка: Кувшинова Стефанида
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Лешина Авдотья
Мать ребёнка: Кувшинова Стефанида
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Титова Анна
Мать ребёнка: Кувшинова Стефанида
Рождение ребёнка
1830
Сын: Кувшиновъ Федоръ
Мать ребёнка: Кувшинова Стефанида
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Полубоярова Агаѳія
Мать ребёнка: Кувшинова Стефанида
Рождение ребёнка
01.04.1833
Сын: Кувшиновъ Флегонтъ
Мать ребёнка: Кувшинова Стефанида
Рождение ребёнка
02.07.1835
Дочь: Шонгина Марфа
Мать ребёнка: Кувшинова Стефанида
Смерть
03.08.1865