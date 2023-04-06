Полубоярова (Кувшинова) Агаѳія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полубоярова (Кувшинова) Агаѳія

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1831

Дата смерти

18.02.1914

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Кувшиновъ Михаилъ

Мать: Кувшинова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.01.1849

Муж: Полубояровъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.09.1850

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Полубояровъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1852

Дочь: Полубоярова Екатерина

Отец ребёнка: Полубояровъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1854

Сын: Полубояровъ Афонасий

Отец ребёнка: Полубояровъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.09.1855

Дочь: Баушкина Елизавета

Отец ребёнка: Полубояровъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.01.1858

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Полубояровъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1860

Сын: Полубояровъ Гаврила

Отец ребёнка: Полубояровъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1862

Сын: Полубояровъ Владимиръ

Отец ребёнка: Полубояровъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1863

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Полубояровъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1870

Сын: Полубояровъ Сергей (Иванъ)

Отец ребёнка: Полубояровъ Николай

Рождение ребёнка
22.09.1888

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Полубояровъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колбинцева Устинья

Отец ребёнка: Полубояровъ Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полубояровъ Константинъ

Отец ребёнка: Полубояровъ Николай

Смерть
18.02.1914
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ старости
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