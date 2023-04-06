Полубоярова (Кувшинова) Агаѳія
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти18.02.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Кувшиновъ Михаилъ
Мать: Кувшинова Стефанида
Бракосочетание
29.01.1849
Муж: Полубояровъ Николай
Рождение ребёнка
02.09.1850
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Полубояровъ Николай
Рождение ребёнка
20.11.1852
Дочь: Полубоярова Екатерина
Отец ребёнка: Полубояровъ Николай
Рождение ребёнка
01.05.1854
Сын: Полубояровъ Афонасий
Отец ребёнка: Полубояровъ Николай
Рождение ребёнка
02.09.1855
Дочь: Баушкина Елизавета
Отец ребёнка: Полубояровъ Николай
Рождение ребёнка
10.01.1858
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Полубояровъ Николай
Рождение ребёнка
23.03.1860
Сын: Полубояровъ Гаврила
Отец ребёнка: Полубояровъ Николай
Рождение ребёнка
14.07.1862
Отец ребёнка: Полубояровъ Николай
Рождение ребёнка
14.09.1863
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Полубояровъ Николай
Рождение ребёнка
1870
Сын: Полубояровъ Сергей (Иванъ)
Отец ребёнка: Полубояровъ Николай
Рождение ребёнка
22.09.1888
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Полубояровъ Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колбинцева Устинья
Отец ребёнка: Полубояровъ Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Полубояровъ Николай
Смерть
18.02.1914
Причина смерти: Отъ старости