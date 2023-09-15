Баушкина (Полубоярова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баушкина (Полубоярова) Елизавета

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.09.1855

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1855

Отец: Полубояровъ Николай

Мать: Полубоярова Агаѳія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1880

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Баушкинъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.05.1883

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Баушкинъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1888

Сын: Баушкинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Баушкинъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1890

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Баушкинъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1892

Сын: Баушкинъ Константинъ

Отец ребёнка: Баушкинъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.1893

Сын: Баушкинъ Петръ

Отец ребёнка: Баушкинъ Андрей

сельцо Петровка
Рождение ребёнка
01.04.1896

Дочь: Баушкина Марья

Отец ребёнка: Баушкинъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1898

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Баушкинъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.06.1899

Сын: Баушкинъ Андрей

Отец ребёнка: Баушкинъ Андрей

сельцо Петровка
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