Баушкина (Полубоярова) Елизавета
Место рождения
Дата рождения02.09.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.09.1855
Отец: Полубояровъ Николай
Мать: Полубоярова Агаѳія
Рождение ребёнка
01.06.1880
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Баушкинъ Андрей
Рождение ребёнка
22.05.1883
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Баушкинъ Андрей
Рождение ребёнка
03.11.1888
Сын: Баушкинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Баушкинъ Андрей
Рождение ребёнка
28.01.1890
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Баушкинъ Андрей
Рождение ребёнка
01.05.1892
Сын: Баушкинъ Константинъ
Отец ребёнка: Баушкинъ Андрей
Рождение ребёнка
18.12.1893
Сын: Баушкинъ Петръ
Отец ребёнка: Баушкинъ Андрей
сельцо Петровка
Рождение ребёнка
01.04.1896
Дочь: Баушкина Марья
Отец ребёнка: Баушкинъ Андрей
Рождение ребёнка
20.03.1898
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Баушкинъ Андрей
Рождение ребёнка
06.06.1899
Сын: Баушкинъ Андрей
Отец ребёнка: Баушкинъ Андрей
сельцо Петровка