Полубояровъ Константинъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Антипина (Полубоярова) Матрена
Мать ребёнка: Полубоярова (Гордеева) Евдокия
Рождение ребёнка
29.08.1890
Сын: Полубояровъ Захаръ
Мать ребёнка: Полубоярова (Гордеева) Евдокия
Рождение ребёнка
11.01.1895
Дочь: Полубоярова Татьяна
Мать ребёнка: Полубоярова (Гордеева) Евдокия
Рождение ребёнка
17.02.1897
Дочь: (Полубоярова) Анастасия
Мать ребёнка: Полубоярова (Гордеева) Евдокия
Рождение ребёнка
30.05.1899
Сын: Полубояровъ Никифоръ
Мать ребёнка: Полубоярова (Гордеева) Евдокия
Рождение ребёнка
14.08.1901
Сын: Полубояровъ Киприанъ
Мать ребёнка: Полубоярова (Гордеева) Евдокия
Рождение ребёнка
27.01.1903
Сын: Полубояровъ Иванъ
Мать ребёнка: Полубоярова (Гордеева) Евдокия