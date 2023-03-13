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Полубояровъ Константинъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полубояровъ Николай

Мать: Полубоярова (Кувшинова) Агаѳія

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Антипина (Полубоярова) Матрена

Мать ребёнка: Полубоярова (Гордеева) Евдокия

Рождение ребёнка
29.08.1890

Сын: Полубояровъ Захаръ

Мать ребёнка: Полубоярова (Гордеева) Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.01.1895

Дочь: Полубоярова Татьяна

Мать ребёнка: Полубоярова (Гордеева) Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1897

Дочь: (Полубоярова) Анастасия

Мать ребёнка: Полубоярова (Гордеева) Евдокия

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.05.1899

Сын: Полубояровъ Никифоръ

Мать ребёнка: Полубоярова (Гордеева) Евдокия

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1901

Сын: Полубояровъ Киприанъ

Мать ребёнка: Полубоярова (Гордеева) Евдокия

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.01.1903

Сын: Полубояровъ Иванъ

Мать ребёнка: Полубоярова (Гордеева) Евдокия

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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