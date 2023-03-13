Антипина (Полубоярова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина (Полубоярова) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Полубояровъ Константинъ

Мать: Полубоярова Евдокия

Бракосочетание
25.01.1904

Муж: Антипинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1904

Дочь: Антипина Екатерина

Отец ребёнка: Антипинъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.02.1906

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Антипинъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1909

Сын: Антипинъ Матвей

Отец ребёнка: Антипинъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.06.1912

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Антипинъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1915

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Антипинъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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