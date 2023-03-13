Антипина (Полубоярова) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Полубояровъ Константинъ
Мать: Полубоярова Евдокия
Бракосочетание
25.01.1904
Муж: Антипинъ Андрей
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1904
Дочь: Антипина Екатерина
Отец ребёнка: Антипинъ Андрей
Рождение ребёнка
25.02.1906
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Антипинъ Андрей
Рождение ребёнка
04.08.1909
Сын: Антипинъ Матвей
Отец ребёнка: Антипинъ Андрей
Рождение ребёнка
22.06.1912
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Антипинъ Андрей
Рождение ребёнка
25.03.1915
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Антипинъ Андрей