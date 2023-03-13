Полубояровъ Сергей (Иванъ)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Полубояровъ Николай
Мать: Полубоярова Агаѳія
Бракосочетание
25.01.1891
Жена: Полубоярова Зиновья
Рождение ребёнка
16.10.1891
Дочь: Земскова Анна
Мать ребёнка: Полубоярова Зиновья
Рождение ребёнка
07.09.1893
Дочь: Латышова Любовь
Мать ребёнка: Полубоярова Зиновья
Рождение ребёнка
04.06.1895
Мать ребёнка: Полубоярова Зиновья
4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
30.03.1897
Сын: Полубояровъ Георгий
Мать ребёнка: Полубоярова Зиновья
Рождение ребёнка
26.02.1899
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Полубоярова Зиновья
Рождение ребёнка
1900
Сын: Полубояровъ Евграфъ
Мать ребёнка: Полубоярова Зиновья
Рождение ребёнка
15.06.1902
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Полубоярова Зиновья
Рождение ребёнка
05.06.1904
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Полубоярова Зиновья
Рождение ребёнка
10.05.1906
Сын: Полубояровъ Евдокимъ
Мать ребёнка: Полубоярова Зиновья
Рождение ребёнка
10.05.1906
Дочь: Полубоярова Елена
Мать ребёнка: Полубоярова Зиновья
Рождение ребёнка
17.07.1907
Сын: Полубояровъ Илья Симоеонъ
Мать ребёнка: Полубоярова Зиновья
Рождение ребёнка
29.05.1909
Дочь: Полубоярова Марья
Мать ребёнка: Полубоярова Зиновья