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Полубояровъ Сергей (Иванъ)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Полубояровъ Николай

Мать: Полубоярова Агаѳія

Бракосочетание
25.01.1891

Жена: Полубоярова Зиновья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1891

Дочь: Земскова Анна

Мать ребёнка: Полубоярова Зиновья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.09.1893

Дочь: Латышова Любовь

Мать ребёнка: Полубоярова Зиновья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1895

Сын: Полубояровъ Владимиръ

Мать ребёнка: Полубоярова Зиновья

4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
30.03.1897

Сын: Полубояровъ Георгий

Мать ребёнка: Полубоярова Зиновья

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.02.1899

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Полубоярова Зиновья

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1900

Сын: Полубояровъ Евграфъ

Мать ребёнка: Полубоярова Зиновья

Рождение ребёнка
15.06.1902

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Полубоярова Зиновья

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1904

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Полубоярова Зиновья

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1906

Сын: Полубояровъ Евдокимъ

Мать ребёнка: Полубоярова Зиновья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1906

Дочь: Полубоярова Елена

Мать ребёнка: Полубоярова Зиновья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1907

Сын: Полубояровъ Илья Симоеонъ

Мать ребёнка: Полубоярова Зиновья

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.05.1909

Дочь: Полубоярова Марья

Мать ребёнка: Полубоярова Зиновья

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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