Полубоярова (Сидоренкова) Зиновья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полубоярова (Сидоренкова) Зиновья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Сидоренковъ Евдокимъ

Мать: Сидоренкова (Баушкина) Варвара

Бракосочетание
25.01.1891

Муж: Полубояровъ Сергей (Иванъ)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1891

Дочь: Земскова (Полубоярова) Анна

Отец ребёнка: Полубояровъ Сергей (Иванъ)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.09.1893

Дочь: Латышова (Полубоярова) Любовь

Отец ребёнка: Полубояровъ Сергей (Иванъ)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1895

Сын: Полубояровъ Владимиръ

Отец ребёнка: Полубояровъ Сергей (Иванъ)

Рождение ребёнка
30.03.1897

Сын: Полубояровъ Георгий

Отец ребёнка: Полубояровъ Сергей (Иванъ)

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.02.1899

Дочь: (Полубоярова) Евдокия

Отец ребёнка: Полубояровъ Сергей (Иванъ)

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1900

Сын: Полубояровъ Евграфъ

Отец ребёнка: Полубояровъ Сергей (Иванъ)

Рождение ребёнка
15.06.1902

Дочь: (Полубоярова) Ульяна

Отец ребёнка: Полубояровъ Сергей (Иванъ)

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1904

Дочь: (Полубоярова) Акулина

Отец ребёнка: Полубояровъ Сергей (Иванъ)

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1906

Сын: Полубояровъ Евдокимъ

Отец ребёнка: Полубояровъ Сергей (Иванъ)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1906

Дочь: Полубоярова Елена

Отец ребёнка: Полубояровъ Сергей (Иванъ)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1907

Сын: Полубояровъ Илья Симоеонъ

Отец ребёнка: Полубояровъ Сергей (Иванъ)

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.05.1909

Дочь: Полубоярова Марья

Отец ребёнка: Полубояровъ Сергей (Иванъ)

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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