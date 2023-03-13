Полубоярова (Сидоренкова) Зиновья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Земскова (Полубоярова) Анна
Отец ребёнка: Полубояровъ Сергей (Иванъ)
Дочь: Латышова (Полубоярова) Любовь
Отец ребёнка: Полубояровъ Сергей (Иванъ)
Отец ребёнка: Полубояровъ Сергей (Иванъ)
Сын: Полубояровъ Георгий
Отец ребёнка: Полубояровъ Сергей (Иванъ)
Дочь: (Полубоярова) Евдокия
Отец ребёнка: Полубояровъ Сергей (Иванъ)
Сын: Полубояровъ Евграфъ
Отец ребёнка: Полубояровъ Сергей (Иванъ)
Дочь: (Полубоярова) Ульяна
Отец ребёнка: Полубояровъ Сергей (Иванъ)
Дочь: (Полубоярова) Акулина
Отец ребёнка: Полубояровъ Сергей (Иванъ)
Сын: Полубояровъ Евдокимъ
Отец ребёнка: Полубояровъ Сергей (Иванъ)
Дочь: Полубоярова Елена
Отец ребёнка: Полубояровъ Сергей (Иванъ)
Сын: Полубояровъ Илья Симоеонъ
Отец ребёнка: Полубояровъ Сергей (Иванъ)
Дочь: Полубоярова Марья
Отец ребёнка: Полубояровъ Сергей (Иванъ)