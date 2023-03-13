Полубояровъ Владимиръ
Место рождения4-я Усерганская волость
Дата рождения04.06.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1895
Бракосочетание
21.01.1915
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1915
Сын: Полубояровъ Федоръ
Мать ребёнка: Полубоярова (Смирнова) Дарья Георгиева
Рождение ребёнка
26.01.1918
Дочь: (Полубоярова) Анна
Мать ребёнка: Полубоярова (Смирнова) Дарья Георгиева