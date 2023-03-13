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Полубояровъ Владимиръ

Место рождения

4-я Усерганская волость

Дата рождения

04.06.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1895

Отец: Полубояровъ Сергей (Иванъ)

Мать: Полубоярова (Сидоренкова) Зиновья

Бракосочетание
21.01.1915

Жена: Полубоярова (Смирнова) Дарья Георгиева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1915

Сын: Полубояровъ Федоръ

Мать ребёнка: Полубоярова (Смирнова) Дарья Георгиева

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1918

Дочь: (Полубоярова) Анна

Мать ребёнка: Полубоярова (Смирнова) Дарья Георгиева

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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