Полубоярова (Смирнова) Дарья Георгиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полубоярова (Смирнова) Дарья Георгиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1915

Муж: Полубояровъ Владимиръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1915

Сын: Полубояровъ Федоръ

Отец ребёнка: Полубояровъ Владимиръ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1918

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Полубояровъ Владимиръ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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