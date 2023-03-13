Полубоярова (Смирнова) Дарья Георгиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1915
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1915
Сын: Полубояровъ Федоръ
Отец ребёнка: Полубояровъ Владимиръ
Рождение ребёнка
26.01.1918
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Полубояровъ Владимиръ