Сидоренкова (Баушкина) Варвара
Место рождения
Дата рождения01.12.1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1849
Отец: Баушкинъ Алексей
Мать: Баушкина Агрофена
Бракосочетание
02.02.1868
Муж: Сидоренковъ Евдокимъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1869
Отец ребёнка: Сидоренковъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Полубоярова Зиновья
Отец ребёнка: Сидоренковъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
17.02.1872
Дочь: Соболева Марьяна
Отец ребёнка: Сидоренковъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
02.04.1874
Дочь: Конышева Ирина
Отец ребёнка: Сидоренковъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
1876
Сын: Сидоренковъ Василий
Отец ребёнка: Сидоренковъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
20.04.1879
Сын: Сидоренковъ Георгий
Отец ребёнка: Сидоренковъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
20.04.1879
Сын: Сидоренковъ Федоръ
Отец ребёнка: Сидоренковъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
26.07.1880
Сын: Сидоренковъ Степанъ
Отец ребёнка: Сидоренковъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
07.01.1883
Сын: Сидоренковъ Филиппъ
Отец ребёнка: Сидоренковъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
05.04.1888
Сын: Сидоренковъ Федоръ
Отец ребёнка: Сидоренковъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
1889
Сын: Сидоренковъ Илья
Отец ребёнка: Сидоренковъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Сидоренковъ Евдокимъ