Сидоренкова (Баушкина) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренкова (Баушкина) Варвара

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.12.1849

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1849

Отец: Баушкинъ Алексей

Мать: Баушкина Агрофена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1868

Муж: Сидоренковъ Евдокимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1869

Сын: Сидоренковъ Елпидифоръ

Отец ребёнка: Сидоренковъ Евдокимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Полубоярова Зиновья

Отец ребёнка: Сидоренковъ Евдокимъ

Рождение ребёнка
17.02.1872

Дочь: Соболева Марьяна

Отец ребёнка: Сидоренковъ Евдокимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1874

Дочь: Конышева Ирина

Отец ребёнка: Сидоренковъ Евдокимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1876

Сын: Сидоренковъ Василий

Отец ребёнка: Сидоренковъ Евдокимъ

Рождение ребёнка
20.04.1879

Сын: Сидоренковъ Георгий

Отец ребёнка: Сидоренковъ Евдокимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1879

Сын: Сидоренковъ Федоръ

Отец ребёнка: Сидоренковъ Евдокимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1880

Сын: Сидоренковъ Степанъ

Отец ребёнка: Сидоренковъ Евдокимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1883

Сын: Сидоренковъ Филиппъ

Отец ребёнка: Сидоренковъ Евдокимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.04.1888

Сын: Сидоренковъ Федоръ

Отец ребёнка: Сидоренковъ Евдокимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Сын: Сидоренковъ Илья

Отец ребёнка: Сидоренковъ Евдокимъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Сидоренковъ Евдокимъ

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