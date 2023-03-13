Соболева (Сидоренкова) Марьяна
Место рождения
Дата рождения17.02.1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1872
Бракосочетание
02.07.1893
Муж: Соболевъ Яковъ
Рождение ребёнка
20.06.1894
Сын: Соболевъ Леонтий
Отец ребёнка: Соболевъ Яковъ
Рождение ребёнка
18.02.1896
Дочь: (Соболева) Евдокия
Отец ребёнка: Соболевъ Яковъ
Рождение ребёнка
27.12.1897
Сын: Соболевъ Василий
Отец ребёнка: Соболевъ Яковъ