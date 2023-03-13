Соболева (Сидоренкова) Марьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева (Сидоренкова) Марьяна

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.02.1872

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1872

Отец: Сидоренковъ Евдокимъ

Мать: Сидоренкова (Баушкина) Варвара

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.07.1893

Муж: Соболевъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1894

Сын: Соболевъ Леонтий

Отец ребёнка: Соболевъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1896

Дочь: (Соболева) Евдокия

Отец ребёнка: Соболевъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.12.1897

Сын: Соболевъ Василий

Отец ребёнка: Соболевъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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