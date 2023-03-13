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Соболевъ Яковъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Соболевъ Петръ

Мать: Соболева (Карманова) Фекла

Бракосочетание
02.07.1893

Жена: Соболева (Сидоренкова) Марьяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1894

Сын: Соболевъ Леонтий

Мать ребёнка: Соболева (Сидоренкова) Марьяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1896

Дочь: (Соболева) Евдокия

Мать ребёнка: Соболева (Сидоренкова) Марьяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.12.1897

Сын: Соболевъ Василий

Мать ребёнка: Соболева (Сидоренкова) Марьяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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