Соболевъ Яковъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Соболевъ Петръ
Бракосочетание
02.07.1893
Рождение ребёнка
20.06.1894
Сын: Соболевъ Леонтий
Мать ребёнка: Соболева (Сидоренкова) Марьяна
Рождение ребёнка
18.02.1896
Дочь: (Соболева) Евдокия
Мать ребёнка: Соболева (Сидоренкова) Марьяна
Рождение ребёнка
27.12.1897
Сын: Соболевъ Василий
Мать ребёнка: Соболева (Сидоренкова) Марьяна