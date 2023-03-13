Кувшинова (Щенникова) Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Щенниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Перехватова Марфа
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1778
Сын: Кувшиновъ Осипъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Козлова Прасковья
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1787
Сын: Кувшиновъ Василий
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1796
Сын: Кувшиновъ Михаилъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кувшиновъ Иванъ