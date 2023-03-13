Кувшинова (Щенникова) Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинова (Щенникова) Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Щенниковъ Иванъ

Мать: Щенникова Прасковья Степанова

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Перехватова Марфа

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Кувшиновъ Осипъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Козлова Прасковья

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Кувшиновъ Василий

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1796

Сын: Кувшиновъ Михаилъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувшиновъ Иванъ

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