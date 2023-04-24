Козлова (Кувшинова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Кувшинова) Прасковья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1780

Дата смерти

30.09.1843

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Кувшиновъ Иванъ

Мать: Кувшинова Домна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.09.1805

Сын: Козловъ Иванъ

Отец ребёнка: Козловъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Сын: Козловъ Кузьма

Отец ребёнка: Козловъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1808

Сын: Козловъ Осипъ

Отец ребёнка: Козловъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Козловъ Александръ

Отец ребёнка: Козловъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.09.1813

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Козловъ Степанъ

Рождение ребёнка
16.07.1821

Дочь: Козлова Марина

Отец ребёнка: Козловъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Козловъ Степанъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козловъ Степанъ

Смерть
30.09.1843
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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