Козлова (Кувшинова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти30.09.1843
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Кувшиновъ Иванъ
Мать: Кувшинова Домна
Рождение ребёнка
02.09.1805
Сын: Козловъ Иванъ
Отец ребёнка: Козловъ Степанъ
Рождение ребёнка
1807
Сын: Козловъ Кузьма
Отец ребёнка: Козловъ Степанъ
Рождение ребёнка
03.11.1808
Сын: Козловъ Осипъ
Отец ребёнка: Козловъ Степанъ
Рождение ребёнка
1812
Сын: Козловъ Александръ
Отец ребёнка: Козловъ Степанъ
Рождение ребёнка
30.09.1813
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Козловъ Степанъ
Рождение ребёнка
16.07.1821
Дочь: Козлова Марина
Отец ребёнка: Козловъ Степанъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Козловъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козловъ Степанъ
Смерть
30.09.1843