Кувшиновъ Василий
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти27.06.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Кувшиновъ Иванъ
Мать: Кувшинова Домна
Жена: Кувшинова Авдотья
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Кувшинова Авдотья
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Мать ребёнка: Кувшинова Авдотья
Дочь: Юрина Авдотья
Мать ребёнка: Кувшинова Авдотья
Мать ребёнка: Кувшинова Авдотья
Сын: Кувшиновъ Степанъ
Мать ребёнка: Кувшинова Авдотья
Сын: Кувшиновъ Григорий
Мать ребёнка: Кувшинова Авдотья
Дочь: Веденеева Пелагея
Мать ребёнка: Кувшинова Авдотья
Сын: Кувшиновъ Василий
Мать ребёнка: Кувшинова Домна
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Кувшинова Домна
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Кувшинова Домна
Сын: Кувшиновъ Яковъ
Мать ребёнка: Кувшинова Домна
Дочь: Полоскова Любовь
Мать ребёнка: Кувшинова Домна
Дочь: Кувшинова Евдокия
Мать ребёнка: Кувшинова Домна
Дочь: Кувшинова Анастасия
Мать ребёнка: Кувшинова Домна
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Мать ребёнка: Кувшинова Домна
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Кувшинова Домна
Дочь: Латышева Гликерья
Мать ребёнка: Кувшинова Домна
Жена: Кувшинова Домна