Кувшиновъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКувшиновъ Василий

Кувшиновъ Василий

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1787

Дата смерти

27.06.1865

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Кувшиновъ Иванъ

Мать: Кувшинова Домна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.01.1805

Жена: Кувшинова Авдотья

Рождение ребёнка
03.11.1805

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Кувшинова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Мать ребёнка: Кувшинова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.02.1811

Дочь: Юрина Авдотья

Мать ребёнка: Кувшинова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1814

Сын: Кувшиновъ Константинъ

Мать ребёнка: Кувшинова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.12.1816

Сын: Кувшиновъ Степанъ

Мать ребёнка: Кувшинова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1818

Сын: Кувшиновъ Григорий

Мать ребёнка: Кувшинова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Веденеева Пелагея

Мать ребёнка: Кувшинова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Кувшиновъ Василий

Мать ребёнка: Кувшинова Домна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1833

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Кувшинова Домна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1836

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Кувшинова Домна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1837

Сын: Кувшиновъ Яковъ

Мать ребёнка: Кувшинова Домна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1839

Дочь: Полоскова Любовь

Мать ребёнка: Кувшинова Домна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1842

Дочь: Кувшинова Евдокия

Мать ребёнка: Кувшинова Домна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1844

Дочь: Кувшинова Анастасия

Мать ребёнка: Кувшинова Домна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.09.1846

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Мать ребёнка: Кувшинова Домна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1849

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Кувшинова Домна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1853

Дочь: Латышева Гликерья

Мать ребёнка: Кувшинова Домна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кувшинова Домна

Смерть
27.06.1865
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close