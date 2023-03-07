Полоскова Любовь
Место рождения
Дата рождения01.10.1839
Дата смерти23.06.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1839
Отец: Кувшиновъ Василий
Мать: Кувшинова Домна
Бракосочетание
31.01.1860
Муж: Полосковъ Николай
Рождение ребёнка
11.02.1864
Сын: Полосковъ Федоръ
Отец ребёнка: Полосковъ Николай
Рождение ребёнка
09.10.1865
Дочь: Серкова Прасковья
Отец ребёнка: Полосковъ Николай
Рождение ребёнка
15.04.1868
Дочь: Полоскова Ирина
Отец ребёнка: Полосковъ Николай
Рождение ребёнка
02.07.1870
Сын: Полосковъ Сергей
Отец ребёнка: Полосковъ Николай
Рождение ребёнка
19.10.1872
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Полосковъ Николай
Рождение ребёнка
20.10.1875
Сын: Полосковъ Ларионъ
Отец ребёнка: Полосковъ Николай
Рождение ребёнка
15.09.1879
Сын: Полосковъ Федоръ
Отец ребёнка: Полосковъ Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрина Дарья
Отец ребёнка: Полосковъ Николай
Смерть
23.06.1911
Причина смерти: Отъ старческой слабости