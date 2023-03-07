Полоскова Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полоскова Любовь

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.10.1839

Дата смерти

23.06.1911

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1839

Отец: Кувшиновъ Василий

Мать: Кувшинова Домна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1860

Муж: Полосковъ Николай

Рождение ребёнка
11.02.1864

Сын: Полосковъ Федоръ

Отец ребёнка: Полосковъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.10.1865

Дочь: Серкова Прасковья

Отец ребёнка: Полосковъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1868

Дочь: Полоскова Ирина

Отец ребёнка: Полосковъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1870

Сын: Полосковъ Сергей

Отец ребёнка: Полосковъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.10.1872

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Полосковъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1875

Сын: Полосковъ Ларионъ

Отец ребёнка: Полосковъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1879

Сын: Полосковъ Федоръ

Отец ребёнка: Полосковъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрина Дарья

Отец ребёнка: Полосковъ Николай

Смерть
23.06.1911
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ старческой слабости
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