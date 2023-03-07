Полосковъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения15.09.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1879
Отец: Полосковъ Николай
Мать: Полоскова Любовь
Рождение ребёнка
07.10.1903
Сын: Полосковъ Николай
Мать ребёнка: Полозкова Екатерина
Рождение ребёнка
18.03.1906
Сын: Полосковъ Василий
Мать ребёнка: Полозкова Екатерина
Рождение ребёнка
04.02.1909
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Полозкова Екатерина
Рождение ребёнка
28.04.1913
Сын: Полосковъ Яковъ
Мать ребёнка: Полозкова Екатерина
Рождение ребёнка
01.01.1916
Сын: Полосковъ Иванъ
Мать ребёнка: Полозкова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полозкова Екатерина