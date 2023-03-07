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Полосковъ Федоръ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.09.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1879

Отец: Полосковъ Николай

Мать: Полоскова Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1903

Сын: Полосковъ Николай

Мать ребёнка: Полозкова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.03.1906

Сын: Полосковъ Василий

Мать ребёнка: Полозкова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1909

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Полозкова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.04.1913

Сын: Полосковъ Яковъ

Мать ребёнка: Полозкова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1916

Сын: Полосковъ Иванъ

Мать ребёнка: Полозкова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полозкова Екатерина

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