Полозкова (Юрина) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юринъ Степанъ*
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1903
Сын: Полосковъ Николай
Отец ребёнка: Полосковъ Федоръ
Рождение ребёнка
18.03.1906
Сын: Полосковъ Василий
Отец ребёнка: Полосковъ Федоръ
Рождение ребёнка
04.02.1909
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Полосковъ Федоръ
Рождение ребёнка
28.04.1913
Сын: Полосковъ Яковъ
Отец ребёнка: Полосковъ Федоръ
Рождение ребёнка
01.01.1916
Сын: Полосковъ Иванъ
Отец ребёнка: Полосковъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полосковъ Федоръ