Полозкова (Юрина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолозкова (Юрина) Екатерина

Полозкова (Юрина) Екатерина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юринъ Степанъ*

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1903

Сын: Полосковъ Николай

Отец ребёнка: Полосковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.03.1906

Сын: Полосковъ Василий

Отец ребёнка: Полосковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1909

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Полосковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.04.1913

Сын: Полосковъ Яковъ

Отец ребёнка: Полосковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1916

Сын: Полосковъ Иванъ

Отец ребёнка: Полосковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полосковъ Федоръ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close