Юринъ Степанъ* — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юринъ Степанъ*

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

1877 г.р.
1886 г.р.
1890 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Юринъ Степанъ

Мать ребёнка: не указана

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886

Сын: Юринъ Пантелеймонъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Юринъ Иванъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полозкова Екатерина

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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