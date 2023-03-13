Юринъ Степанъ*
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Юринъ Степанъ
Мать ребёнка: не указана
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886
Сын: Юринъ Пантелеймонъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Юринъ Иванъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полозкова Екатерина
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана