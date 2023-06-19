Полосковъ Сергей
Место рождения
Дата рождения02.07.1870
Дата смерти02.10.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1870
Отец: Полосковъ Николай
Мать: Полоскова Любовь
Рождение ребёнка
07.06.1891
Дочь: Юрина Анна
Мать ребёнка: Полоскова, Лешина Васса
Рождение ребёнка
18.12.1892
Сын: Полосковъ Петръ
Мать ребёнка: Полоскова, Лешина Васса
Рождение ребёнка
03.02.1894
Сын: Полосковъ Николай
Мать ребёнка: Полоскова, Лешина Васса
Рождение ребёнка
22.02.1896
Сын: Полосковъ Александръ
Мать ребёнка: Полоскова, Лешина Васса
Рождение ребёнка
22.02.1896
Сын: Полосковъ Иванъ
Мать ребёнка: Полоскова, Лешина Васса
Рождение ребёнка
28.06.1897
Сын: Полосковъ Петръ
Мать ребёнка: Полоскова, Лешина Васса
Рождение ребёнка
14.02.1899
Сын: Полосковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Полоскова, Лешина Васса
Рождение ребёнка
26.01.1901
Сын: Полосковъ Викторъ
Мать ребёнка: Полоскова, Лешина Васса
Рождение ребёнка
07.02.1903
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Полоскова, Лешина Васса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полоскова, Лешина Васса
Смерть
02.10.1906
Причина смерти: чахотки