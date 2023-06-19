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Полосковъ Сергей

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.07.1870

Дата смерти

02.10.1906

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1870

Отец: Полосковъ Николай

Мать: Полоскова Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.06.1891

Дочь: Юрина Анна

Мать ребёнка: Полоскова, Лешина Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.1892

Сын: Полосковъ Петръ

Мать ребёнка: Полоскова, Лешина Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1894

Сын: Полосковъ Николай

Мать ребёнка: Полоскова, Лешина Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1896

Сын: Полосковъ Александръ

Мать ребёнка: Полоскова, Лешина Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1896

Сын: Полосковъ Иванъ

Мать ребёнка: Полоскова, Лешина Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.06.1897

Сын: Полосковъ Петръ

Мать ребёнка: Полоскова, Лешина Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.02.1899

Сын: Полосковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Полоскова, Лешина Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1901

Сын: Полосковъ Викторъ

Мать ребёнка: Полоскова, Лешина Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1903

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Полоскова, Лешина Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полоскова, Лешина Васса

Смерть
02.10.1906
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: чахотки