Полоскова, Лешина (Антипина) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полоскова, Лешина (Антипина) Васса

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.08.1870

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1870

Отец: Антипинъ Иванъ

Мать: Антипина Агриппина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.06.1891

Дочь: Юрина Анна

Отец ребёнка: Полосковъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.1892

Сын: Полосковъ Петръ

Отец ребёнка: Полосковъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1894

Сын: Полосковъ Николай

Отец ребёнка: Полосковъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1896

Сын: Полосковъ Александръ

Отец ребёнка: Полосковъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1896

Сын: Полосковъ Иванъ

Отец ребёнка: Полосковъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.06.1897

Сын: Полосковъ Петръ

Отец ребёнка: Полосковъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.02.1899

Сын: Полосковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Полосковъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1901

Сын: Полосковъ Викторъ

Отец ребёнка: Полосковъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1903

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Полосковъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.02.1908

Муж: Лешинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полосковъ Сергей

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