Полоскова, Лешина (Антипина) Васса
Место рождения
Дата рождения15.08.1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1870
Отец: Антипинъ Иванъ
Мать: Антипина Агриппина
Рождение ребёнка
07.06.1891
Дочь: Юрина Анна
Отец ребёнка: Полосковъ Сергей
Рождение ребёнка
18.12.1892
Сын: Полосковъ Петръ
Отец ребёнка: Полосковъ Сергей
Рождение ребёнка
03.02.1894
Сын: Полосковъ Николай
Отец ребёнка: Полосковъ Сергей
Рождение ребёнка
22.02.1896
Сын: Полосковъ Александръ
Отец ребёнка: Полосковъ Сергей
Рождение ребёнка
22.02.1896
Сын: Полосковъ Иванъ
Отец ребёнка: Полосковъ Сергей
Рождение ребёнка
28.06.1897
Сын: Полосковъ Петръ
Отец ребёнка: Полосковъ Сергей
Рождение ребёнка
14.02.1899
Сын: Полосковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Полосковъ Сергей
Рождение ребёнка
26.01.1901
Сын: Полосковъ Викторъ
Отец ребёнка: Полосковъ Сергей
Рождение ребёнка
07.02.1903
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Полосковъ Сергей
Бракосочетание
10.02.1908
Муж: Лешинъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полосковъ Сергей