Серкова (Полоскова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серкова (Полоскова) Прасковья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.10.1865

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1865

Отец: Полосковъ Николай

Мать: Полоскова Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Серкова Агриппина

Отец ребёнка: Серковъ Ефимъ

Рождение ребёнка
27.10.1888

Дочь: Сафонева Матрена

Отец ребёнка: Серковъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.02.1891

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Серковъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1893

Дочь: Титова Гликерья

Отец ребёнка: Серковъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1895

Сын: Серковъ Александръ

Отец ребёнка: Серковъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.04.1898

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Серковъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.05.1901

Сын: Серковъ Николай

Отец ребёнка: Серковъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.10.1903

Дочь: Серкова Агафья

Отец ребёнка: Серковъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.07.1905

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Серковъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серковъ Ефимъ

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