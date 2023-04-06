Серкова (Полоскова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения09.10.1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1865
Отец: Полосковъ Николай
Мать: Полоскова Любовь
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Серкова Агриппина
Отец ребёнка: Серковъ Ефимъ
Рождение ребёнка
27.10.1888
Дочь: Сафонева Матрена
Отец ребёнка: Серковъ Ефимъ
Рождение ребёнка
24.02.1891
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Серковъ Ефимъ
Рождение ребёнка
10.05.1893
Дочь: Титова Гликерья
Отец ребёнка: Серковъ Ефимъ
Рождение ребёнка
17.09.1895
Сын: Серковъ Александръ
Отец ребёнка: Серковъ Ефимъ
Рождение ребёнка
05.04.1898
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Серковъ Ефимъ
Рождение ребёнка
05.05.1901
Сын: Серковъ Николай
Отец ребёнка: Серковъ Ефимъ
Рождение ребёнка
09.10.1903
Дочь: Серкова Агафья
Отец ребёнка: Серковъ Ефимъ
Рождение ребёнка
06.07.1905
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Серковъ Ефимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серковъ Ефимъ