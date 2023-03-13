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Кувшинова (Богатова) Домна

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

1808

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Богатовъ Малафей

Мать: Богатова Мавра

Александровка
Рождение ребёнка
1830

Сын: Кувшиновъ Василий

Отец ребёнка: Кувшиновъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1833

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Кувшиновъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1836

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Кувшиновъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1837

Сын: Кувшиновъ Яковъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1839

Дочь: Полоскова Любовь

Отец ребёнка: Кувшиновъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1842

Дочь: Кувшинова Евдокия

Отец ребёнка: Кувшиновъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1844

Дочь: Кувшинова Анастасия

Отец ребёнка: Кувшиновъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.09.1846

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1849

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Кувшиновъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1853

Дочь: Латышева Гликерья

Отец ребёнка: Кувшиновъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувшиновъ Василий

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