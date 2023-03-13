Кувшинова (Богатова) Домна
Место рожденияАлександровка
Дата рождения1808
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Богатовъ Малафей
Мать: Богатова Мавра
Александровка
Рождение ребёнка
1830
Сын: Кувшиновъ Василий
Отец ребёнка: Кувшиновъ Василий
Рождение ребёнка
24.09.1833
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Кувшиновъ Василий
Рождение ребёнка
22.03.1836
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Кувшиновъ Василий
Рождение ребёнка
08.05.1837
Сын: Кувшиновъ Яковъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Василий
Рождение ребёнка
01.10.1839
Дочь: Полоскова Любовь
Отец ребёнка: Кувшиновъ Василий
Рождение ребёнка
28.02.1842
Дочь: Кувшинова Евдокия
Отец ребёнка: Кувшиновъ Василий
Рождение ребёнка
24.12.1844
Дочь: Кувшинова Анастасия
Отец ребёнка: Кувшиновъ Василий
Рождение ребёнка
04.09.1846
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Василий
Рождение ребёнка
02.03.1849
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Кувшиновъ Василий
Рождение ребёнка
05.06.1853
Дочь: Латышева Гликерья
Отец ребёнка: Кувшиновъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кувшиновъ Василий