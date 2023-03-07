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Кувшиновъ Василий

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1830

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Кувшиновъ Василий

Мать: Кувшинова Домна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.01.1851

Жена: Кувшинова Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1852

Дочь: Кувшинова Надежда

Мать ребёнка: Кувшинова Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1853

Жена: Кувшинова Мавра

Рождение ребёнка
01.01.1855

Дочь: Кувшинова Анисья

Мать ребёнка: Кувшинова Мавра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1856

Дочь: Кувшинова Маремьяна

Мать ребёнка: Кувшинова Мавра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.08.1857

Сын: Кувшиновъ Евдокимъ

Мать ребёнка: Кувшинова Мавра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.06.1859

Сын: Кувшиновъ Федоръ

Мать ребёнка: Кувшинова Мавра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.08.1860

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Мать ребёнка: Кувшинова Мавра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1862

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Мать ребёнка: Кувшинова Мавра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.08.1864

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Кувшинова Мавра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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