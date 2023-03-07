Кувшиновъ Василий
Место рождения
Дата рождения1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Кувшиновъ Василий
Мать: Кувшинова Домна
Бракосочетание
29.01.1851
Жена: Кувшинова Федосья
Рождение ребёнка
14.09.1852
Дочь: Кувшинова Надежда
Мать ребёнка: Кувшинова Федосья
Бракосочетание
02.02.1853
Жена: Кувшинова Мавра
Рождение ребёнка
01.01.1855
Дочь: Кувшинова Анисья
Мать ребёнка: Кувшинова Мавра
Рождение ребёнка
17.02.1856
Дочь: Кувшинова Маремьяна
Мать ребёнка: Кувшинова Мавра
Рождение ребёнка
08.08.1857
Сын: Кувшиновъ Евдокимъ
Мать ребёнка: Кувшинова Мавра
Рождение ребёнка
02.06.1859
Сын: Кувшиновъ Федоръ
Мать ребёнка: Кувшинова Мавра
Рождение ребёнка
16.08.1860
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Мать ребёнка: Кувшинова Мавра
Рождение ребёнка
12.11.1862
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Мать ребёнка: Кувшинова Мавра
Рождение ребёнка
29.08.1864
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Кувшинова Мавра