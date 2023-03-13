Юрина (Полоскова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина (Полоскова) Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полосковъ Николай

Мать: Полоскова Любовь

Рождение ребёнка
06.07.1883

Дочь: Бурзянцева (Юрина) Ольга

Отец ребёнка: Юринъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1891

Дочь: Юрина Анна

Отец ребёнка: Юринъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1892

Дочь: Юрина Васса

Отец ребёнка: Юринъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1894

Сын: Юринъ Илья

Отец ребёнка: Юринъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.01.1897

Дочь: (Юрина) Татьяна

Отец ребёнка: Юринъ Иванъ

Рождение ребёнка
17.11.1903

Дочь: (Юрина) Екатерина

Отец ребёнка: Юринъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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