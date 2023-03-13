Юрина (Полоскова) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Полосковъ Николай
Мать: Полоскова Любовь
Рождение ребёнка
06.07.1883
Дочь: Бурзянцева (Юрина) Ольга
Отец ребёнка: Юринъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.02.1891
Дочь: Юрина Анна
Отец ребёнка: Юринъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.08.1892
Дочь: Юрина Васса
Отец ребёнка: Юринъ Иванъ
Рождение ребёнка
17.07.1894
Сын: Юринъ Илья
Отец ребёнка: Юринъ Иванъ
Рождение ребёнка
11.01.1897
Дочь: (Юрина) Татьяна
Отец ребёнка: Юринъ Иванъ
Рождение ребёнка
17.11.1903
Дочь: (Юрина) Екатерина
Отец ребёнка: Юринъ Иванъ