Веденеева (Кувшинова) Пелагея
Место рождения
Дата рождения1819
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Кувшиновъ Василий
Мать: Кувшинова Авдотья
Бракосочетание
21.01.1840
Муж: Веденеевъ Матвей
Рождение ребёнка
23.10.1840
Сын: Веденеевъ Дмитрій
Отец ребёнка: Веденеевъ Матвей
Александровка
Рождение ребёнка
28.08.1843
Дочь: Емельянова Наталья
Отец ребёнка: Веденеевъ Матвей
Рождение ребёнка
05.08.1845
Сын: Веденѣевъ Матвей
Отец ребёнка: Веденеевъ Матвей
Александровка
Рождение ребёнка
05.09.1850
Сын: Веденеевъ Иванъ
Отец ребёнка: Веденеевъ Матвей
Александровка
Рождение ребёнка
12.03.1853
Сын: Веденеевъ Алексей
Отец ребёнка: Веденеевъ Матвей
Александровка
Рождение ребёнка
01.10.1855
Сын: Веденѣевъ Андрей
Отец ребёнка: Веденеевъ Матвей
Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веденеевъ Петръ
Отец ребёнка: Веденеевъ Матвей