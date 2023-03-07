Веденеева (Кувшинова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веденеева (Кувшинова) Пелагея

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1819

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Кувшиновъ Василий

Мать: Кувшинова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.01.1840

Муж: Веденеевъ Матвей

Рождение ребёнка
23.10.1840

Сын: Веденеевъ Дмитрій

Отец ребёнка: Веденеевъ Матвей

Александровка
Рождение ребёнка
28.08.1843

Дочь: Емельянова Наталья

Отец ребёнка: Веденеевъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1845

Сын: Веденѣевъ Матвей

Отец ребёнка: Веденеевъ Матвей

Александровка
Рождение ребёнка
05.09.1850

Сын: Веденеевъ Иванъ

Отец ребёнка: Веденеевъ Матвей

Александровка
Рождение ребёнка
12.03.1853

Сын: Веденеевъ Алексей

Отец ребёнка: Веденеевъ Матвей

Александровка
Рождение ребёнка
01.10.1855

Сын: Веденѣевъ Андрей

Отец ребёнка: Веденеевъ Матвей

Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веденеевъ Петръ

Отец ребёнка: Веденеевъ Матвей

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