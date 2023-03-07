Кувшиновъ Григорий
Место рождения
Дата рождения02.01.1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1818
Отец: Кувшиновъ Василий
Мать: Кувшинова Авдотья
Бракосочетание
03.02.1840
Жена: Кувшинова Анна
Рождение ребёнка
04.03.1841
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Кувшинова Анна
Рождение ребёнка
28.03.1842
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Кувшинова Анна
Рождение ребёнка
17.09.1842
Сын: Кувшиновъ Федоръ
Мать ребёнка: Кувшинова Анна