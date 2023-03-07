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Кувшиновъ Григорий

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.01.1818

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1818

Отец: Кувшиновъ Василий

Мать: Кувшинова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1840

Жена: Кувшинова Анна

Рождение ребёнка
04.03.1841

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Кувшинова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1842

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Кувшинова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1842

Сын: Кувшиновъ Федоръ

Мать ребёнка: Кувшинова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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