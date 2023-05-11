Кувшинова (Кувшинова) Анна
Место рождения
Дата рождения24.07.1821
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1821
Отец: Кувшиновъ Григорій
Мать: Кувшинова ?
Бракосочетание
03.02.1840
Муж: Кувшиновъ Григорий
Рождение ребёнка
04.03.1841
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Кувшиновъ Григорий
Рождение ребёнка
28.03.1842
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Кувшиновъ Григорий
Рождение ребёнка
17.09.1842
Сын: Кувшиновъ Федоръ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Григорий