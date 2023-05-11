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Кувшинова (Кувшинова) Анна

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.07.1821

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1821

Отец: Кувшиновъ Григорій

Мать: Кувшинова ?

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1840

Муж: Кувшиновъ Григорий

Рождение ребёнка
04.03.1841

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Кувшиновъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1842

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Кувшиновъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1842

Сын: Кувшиновъ Федоръ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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