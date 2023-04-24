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Кувшиновъ Федоръ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1830

Дата смерти

26.12.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Кувшиновъ Михаилъ

Мать: Кувшинова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.07.1849

Жена: Кувшинова Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1851

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Мать ребёнка: Кувшинова Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1853

Сын: Кувшиновъ Михаилъ

Мать ребёнка: Кувшинова Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1856

Сын: Кувшиновъ Захаръ

Мать ребёнка: Кувшинова Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1858

Сын: Кувшиновъ Евтихій

Мать ребёнка: Кувшинова Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1859

Сын: Кувшиновъ Кузьма

Мать ребёнка: Кувшинова Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.1862

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Кувшинова Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1864

Сын: Кувшиновъ Степанъ

Мать ребёнка: Кувшинова Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1867

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Кувшинова Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1869

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Кувшинова Васса

Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.03.1879

Сын: Кувшиновъ Герасимъ

Мать ребёнка: Кувшинова Васса

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кувшиновъ Клема

Мать ребёнка: Кувшинова Васса

Смерть
26.12.1904
4-й Усерганской волости
Причина смерти: Отъ старческой слабости
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