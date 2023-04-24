Кувшиновъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти26.12.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Кувшиновъ Михаилъ
Мать: Кувшинова Стефанида
Бракосочетание
10.07.1849
Жена: Кувшинова Васса
Рождение ребёнка
26.05.1851
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Мать ребёнка: Кувшинова Васса
Рождение ребёнка
03.11.1853
Сын: Кувшиновъ Михаилъ
Мать ребёнка: Кувшинова Васса
Рождение ребёнка
20.03.1856
Сын: Кувшиновъ Захаръ
Мать ребёнка: Кувшинова Васса
Рождение ребёнка
02.04.1858
Сын: Кувшиновъ Евтихій
Мать ребёнка: Кувшинова Васса
Рождение ребёнка
24.10.1859
Сын: Кувшиновъ Кузьма
Мать ребёнка: Кувшинова Васса
Рождение ребёнка
17.03.1862
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Кувшинова Васса
Рождение ребёнка
01.08.1864
Сын: Кувшиновъ Степанъ
Мать ребёнка: Кувшинова Васса
Рождение ребёнка
28.07.1867
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Кувшинова Васса
Рождение ребёнка
03.10.1869
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Кувшинова Васса
Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.03.1879
Сын: Кувшиновъ Герасимъ
Мать ребёнка: Кувшинова Васса
Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кувшиновъ Клема
Мать ребёнка: Кувшинова Васса
Смерть
26.12.1904
4-й Усерганской волости
Причина смерти: Отъ старческой слабости