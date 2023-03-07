Титова (Кувшинова) Анна
Место рождения
Дата рождения1827
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Кувшиновъ Михаилъ
Мать: Кувшинова Стефанида
Бракосочетание
14.06.1844
Муж: Титовъ Андрей
Рождение ребёнка
01.06.1846
Дочь: Титова Акулина
Отец ребёнка: Титовъ Андрей
Александровка
Рождение ребёнка
26.09.1847
Сын: Титовъ Харитонъ
Отец ребёнка: Титовъ Андрей
Александровка
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Бусарева Соломония
Отец ребёнка: Титовъ Андрей
Рождение ребёнка
14.10.1851
Сын: Титовъ Иванъ
Отец ребёнка: Титовъ Андрей
Александровка
Рождение ребёнка
13.11.1853
Сын: Титовъ Матвей
Отец ребёнка: Титовъ Андрей
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1855
Дочь: Астафьева Анисья
Отец ребёнка: Титовъ Андрей
Александровка
Рождение ребёнка
15.10.1859
Сын: Титовъ Дмитрий
Отец ребёнка: Титовъ Андрей
Рождение ребёнка
04.10.1860
Сын: Титовъ Яковъ
Отец ребёнка: Титовъ Андрей
Александровка
Рождение ребёнка
08.05.1863
Сын: Титовъ Николай
Отец ребёнка: Титовъ Андрей
Александровка
Рождение ребёнка
1864
Сын: Титовъ Матвей
Отец ребёнка: Титовъ Андрей
Рождение ребёнка
03.06.1865
Сын: Титовъ Ларионъ
Отец ребёнка: Титовъ Андрей
Александровка