Титова (Кувшинова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Кувшинова) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1827

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Кувшиновъ Михаилъ

Мать: Кувшинова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
14.06.1844

Муж: Титовъ Андрей

Рождение ребёнка
01.06.1846

Дочь: Титова Акулина

Отец ребёнка: Титовъ Андрей

Александровка
Рождение ребёнка
26.09.1847

Сын: Титовъ Харитонъ

Отец ребёнка: Титовъ Андрей

Александровка
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Бусарева Соломония

Отец ребёнка: Титовъ Андрей

Рождение ребёнка
14.10.1851

Сын: Титовъ Иванъ

Отец ребёнка: Титовъ Андрей

Александровка
Рождение ребёнка
13.11.1853

Сын: Титовъ Матвей

Отец ребёнка: Титовъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1855

Дочь: Астафьева Анисья

Отец ребёнка: Титовъ Андрей

Александровка
Рождение ребёнка
15.10.1859

Сын: Титовъ Дмитрий

Отец ребёнка: Титовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1860

Сын: Титовъ Яковъ

Отец ребёнка: Титовъ Андрей

Александровка
Рождение ребёнка
08.05.1863

Сын: Титовъ Николай

Отец ребёнка: Титовъ Андрей

Александровка
Рождение ребёнка
1864

Сын: Титовъ Матвей

Отец ребёнка: Титовъ Андрей

Рождение ребёнка
03.06.1865

Сын: Титовъ Ларионъ

Отец ребёнка: Титовъ Андрей

Александровка
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