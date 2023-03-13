Астафьева (Титова) Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева (Титова) Анисья

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

22.12.1855

Дата смерти

09.09.1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1855

Отец: Титовъ Андрей

Мать: Титова Анна

Александровка
Рождение ребёнка
16.01.1873

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Астафьевъ Илья

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьевъ Илья

Смерть
09.09.1873
Александровка
Причина смерти: Отъ водянки
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