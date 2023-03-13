Астафьева (Титова) Анисья
Место рожденияАлександровка
Дата рождения22.12.1855
Дата смерти09.09.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1855
Отец: Титовъ Андрей
Мать: Титова Анна
Александровка
Рождение ребёнка
16.01.1873
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Астафьевъ Илья
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Астафьевъ Илья
Смерть
09.09.1873
Александровка
Причина смерти: Отъ водянки