Астафьевъ Илья
Место рожденияМихайловка
Дата рождения20.07.1851
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1851
Отец: Евстафьевъ Евстигней
Мать: Евстафьева Марія
Михайловка
Рождение ребёнка
16.01.1873
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Астафьева Анисья
Александровка
Рождение ребёнка
29.10.1884
Сын: Астафьевъ Иосифъ
Мать ребёнка: Астафьева Евдокія
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1888
Сын: Астафьевъ Иванъ
Мать ребёнка: Астафьева Евдокія
Александровка
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: Астафьева Евдокія
Рождение ребёнка
26.11.1893
Сын: Евстафьевъ Степанъ
Мать ребёнка: Астафьева Евдокія
Рождение ребёнка
26.11.1893
Дочь: Пугачева Варвара
Мать ребёнка: Астафьева Евдокія
Рождение ребёнка
1896
Сын: Астафьевъ Андрей
Мать ребёнка: Астафьева Евдокія
Рождение ребёнка
08.09.1901
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Астафьева Евдокія
село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Астафьева Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Астафьева Олимпиада
Мать ребёнка: Астафьева Евдокія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тиньгаева Прасковья
Мать ребёнка: Астафьева Евдокія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Астафьева Евдокія