Астафьевъ Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАстафьевъ Илья

Астафьевъ Илья

avatar

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

20.07.1851

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1851

Отец: Евстафьевъ Евстигней

Мать: Евстафьева Марія

Михайловка
Рождение ребёнка
16.01.1873

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Астафьева Анисья

Александровка
Рождение ребёнка
29.10.1884

Сын: Астафьевъ Иосифъ

Мать ребёнка: Астафьева Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1888

Сын: Астафьевъ Иванъ

Мать ребёнка: Астафьева Евдокія

Александровка
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Астафьева Евдокія

Рождение ребёнка
26.11.1893

Сын: Евстафьевъ Степанъ

Мать ребёнка: Астафьева Евдокія

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
26.11.1893

Дочь: Пугачева Варвара

Мать ребёнка: Астафьева Евдокія

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1896

Сын: Астафьевъ Андрей

Мать ребёнка: Астафьева Евдокія

Рождение ребёнка
08.09.1901

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Астафьева Евдокія

село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астафьева Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астафьева Олимпиада

Мать ребёнка: Астафьева Евдокія

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тиньгаева Прасковья

Мать ребёнка: Астафьева Евдокія

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астафьева Евдокія

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close