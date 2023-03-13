Астафьева (Васильева) Евдокія
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1884
Сын: Астафьевъ Иосифъ
Отец ребёнка: Астафьевъ Илья
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1888
Сын: Астафьевъ Иванъ
Отец ребёнка: Астафьевъ Илья
Александровка
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Астафьевъ Илья
Рождение ребёнка
26.11.1893
Сын: Евстафьевъ Степанъ
Отец ребёнка: Астафьевъ Илья
Рождение ребёнка
26.11.1893
Дочь: Пугачева Варвара
Отец ребёнка: Астафьевъ Илья
Рождение ребёнка
1896
Сын: Астафьевъ Андрей
Отец ребёнка: Астафьевъ Илья
Рождение ребёнка
08.09.1901
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Астафьевъ Илья
село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Астафьева Олимпиада
Отец ребёнка: Астафьевъ Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тиньгаева Прасковья
Отец ребёнка: Астафьевъ Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Астафьевъ Илья