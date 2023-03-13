Астафьева (Васильева) Евдокія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева (Васильева) Евдокія

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васильевъ Алексѣй Васильевъ

Мать: Васильева Титова Ирина

Рождение ребёнка
29.10.1884

Сын: Астафьевъ Иосифъ

Отец ребёнка: Астафьевъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1888

Сын: Астафьевъ Иванъ

Отец ребёнка: Астафьевъ Илья

Александровка
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Астафьевъ Илья

Рождение ребёнка
26.11.1893

Сын: Евстафьевъ Степанъ

Отец ребёнка: Астафьевъ Илья

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
26.11.1893

Дочь: Пугачева Варвара

Отец ребёнка: Астафьевъ Илья

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1896

Сын: Астафьевъ Андрей

Отец ребёнка: Астафьевъ Илья

Рождение ребёнка
08.09.1901

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Астафьевъ Илья

село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астафьева Олимпиада

Отец ребёнка: Астафьевъ Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тиньгаева Прасковья

Отец ребёнка: Астафьевъ Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьевъ Илья

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