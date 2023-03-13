Тиньгаева (Астафьева) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиньгаева (Астафьева) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Астафьевъ Илья

Мать: Астафьева Евдокія

Рождение ребёнка
16.10.1909

Сын: Тиньгаевъ Иванъ

Отец ребёнка: Тиньгаевъ Иванъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
15.11.1912

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Тиньгаевъ Иванъ

село Михайловское
Рождение ребёнка
12.02.1915

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Тиньгаевъ Иванъ

село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тиньгаевъ Иванъ

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