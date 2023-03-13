Тиньгаева (Астафьева) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Астафьевъ Илья
Мать: Астафьева Евдокія
Рождение ребёнка
16.10.1909
Сын: Тиньгаевъ Иванъ
Отец ребёнка: Тиньгаевъ Иванъ
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
15.11.1912
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Тиньгаевъ Иванъ
село Михайловское
Рождение ребёнка
12.02.1915
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Тиньгаевъ Иванъ
село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тиньгаевъ Иванъ