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Васильевъ Иванъ
Васильевъ Иванъ
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
12.01.1868
Пол
Мужской
Отец
Васильевъ Алексѣй Васильевъ
1826 г.р.
Мать
Васильева Титова (Телина) Ирина
1833 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1868
Отец:
Васильевъ Алексѣй Васильевъ
Мать:
Васильева Титова Ирина
Александровка
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