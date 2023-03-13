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Васильевъ Иванъ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

12.01.1868

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1868

Отец: Васильевъ Алексѣй Васильевъ

Мать: Васильева Титова Ирина

Александровка
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