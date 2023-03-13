Каратова (Евстафьева) Соломонія
Место рожденияМихайловка
Дата рождения01.08.1844
Дата смерти12.03.1909
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1844
Отец: Евстафьевъ Евстигней
Мать: Евстафьева Марія
Бракосочетание
08.11.1863
Муж: Каратовъ Тимофей
Рождение ребёнка
14.06.1865
Сын: Каратовъ Тихонъ
Отец ребёнка: Каратовъ Тимофей
Рождение ребёнка
13.08.1867
Сын: Каратовъ Андрей
Отец ребёнка: Каратовъ Тимофей
Рождение ребёнка
17.02.1870
Дочь: (Каратова) Евдокія
Отец ребёнка: Каратовъ Тимофей
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Батанина (Каратова) Анна Семенова
Отец ребёнка: Каратовъ Тимофей
Смерть
12.03.1909
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния