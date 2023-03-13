Каратова (Евстафьева) Соломонія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаратова (Евстафьева) Соломонія

Каратова (Евстафьева) Соломонія

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

01.08.1844

Дата смерти

12.03.1909

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1844

Отец: Евстафьевъ Евстигней

Мать: Евстафьева Марія

Бракосочетание
08.11.1863

Муж: Каратовъ Тимофей

Рождение ребёнка
14.06.1865

Сын: Каратовъ Тихонъ

Отец ребёнка: Каратовъ Тимофей

Рождение ребёнка
13.08.1867

Сын: Каратовъ Андрей

Отец ребёнка: Каратовъ Тимофей

Рождение ребёнка
17.02.1870

Дочь: (Каратова) Евдокія

Отец ребёнка: Каратовъ Тимофей

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Батанина (Каратова) Анна Семенова

Отец ребёнка: Каратовъ Тимофей

Смерть
12.03.1909
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.