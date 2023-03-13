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Евстафьевъ Евстигней

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Астафьевъ Архипъ

Мать: Астафьева Аксинья Аникеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евстафьева Марія

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Титова (Евстафьева) Екатерина

Мать ребёнка: Евстафьева Марія

Рождение ребёнка
10.06.1839

Дочь: Евстафьева Акулина

Мать ребёнка: Евстафьева Марія

Рождение ребёнка
01.03.1841

Сын: Евстафьевъ Клементий (Клеонинъ)

Мать ребёнка: Евстафьева Марія

Рождение ребёнка
20.01.1843

Дочь: Самохина (Евстафьева) Ксенія

Мать ребёнка: Евстафьева Марія

Рождение ребёнка
01.08.1844

Дочь: Каратова (Евстафьева) Соломонія

Мать ребёнка: Евстафьева Марія

Рождение ребёнка
03.05.1846

Дочь: Евстафьева Ирина

Мать ребёнка: Евстафьева Марія

Рождение ребёнка
06.06.1847

Сын: Евстафьевъ Федоръ

Мать ребёнка: Евстафьева Марія

Рождение ребёнка
09.05.1849

Дочь: Титова (Евстафьева) Гликерья

Мать ребёнка: Евстафьева Марія

Рождение ребёнка
20.07.1851

Сын: Астафьевъ Илья

Мать ребёнка: Евстафьева Марія

Рождение ребёнка
13.05.1854

Сын: Евстафьевъ Федоръ

Мать ребёнка: Евстафьева Марія

Рождение ребёнка
16.02.1857

Сын: Евстафьевъ Федоръ

Мать ребёнка: Евстафьева Марія

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