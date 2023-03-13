Евстафьевъ Евстигней
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Астафьевъ Архипъ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евстафьева Марія
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Титова (Евстафьева) Екатерина
Мать ребёнка: Евстафьева Марія
Рождение ребёнка
10.06.1839
Дочь: Евстафьева Акулина
Мать ребёнка: Евстафьева Марія
Рождение ребёнка
01.03.1841
Сын: Евстафьевъ Клементий (Клеонинъ)
Мать ребёнка: Евстафьева Марія
Рождение ребёнка
20.01.1843
Дочь: Самохина (Евстафьева) Ксенія
Мать ребёнка: Евстафьева Марія
Рождение ребёнка
01.08.1844
Дочь: Каратова (Евстафьева) Соломонія
Мать ребёнка: Евстафьева Марія
Рождение ребёнка
03.05.1846
Дочь: Евстафьева Ирина
Мать ребёнка: Евстафьева Марія
Рождение ребёнка
06.06.1847
Рождение ребёнка
09.05.1849
Дочь: Титова (Евстафьева) Гликерья
Мать ребёнка: Евстафьева Марія
Рождение ребёнка
20.07.1851
Сын: Астафьевъ Илья
Мать ребёнка: Евстафьева Марія
Рождение ребёнка
13.05.1854
Рождение ребёнка
16.02.1857