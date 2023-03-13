Евстафьевъ Федоръ
Место рожденияМихайловка
Дата рождения06.06.1847
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.06.1847
Отец: Евстафьевъ Евстигней
Мать: Евстафьева Марія
Бракосочетание
04.04.1866
Рождение ребёнка
30.06.1867
Сын: Евстафьевъ Андрей
Мать ребёнка: Евстафьева (Козырялова) Анна
Рождение ребёнка
27.09.1868
Дочь: Серкова (Астафьева) Пелагея
Мать ребёнка: Евстафьева (Козырялова) Анна
Рождение ребёнка
14.03.1873
Сын: Астафьевъ Алексей
Мать ребёнка: Евстафьева (Козырялова) Анна
Рождение ребёнка
01.06.1875
Дочь: Сухова (Астафьева) Акулина
Мать ребёнка: Евстафьева (Козырялова) Анна
Рождение ребёнка
25.05.1880
Дочь: (Астафьева) Федосья
Мать ребёнка: Евстафьева (Козырялова) Анна
Бракосочетание
26.10.1888
Рождение ребёнка
14.03.1895
Дочь: Атавина (Астафьева) Дарья
Мать ребёнка: Трунова, Астафьева Евдокия Евдокимова
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния