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Евстафьевъ Федоръ

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

06.06.1847

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1847

Отец: Евстафьевъ Евстигней

Мать: Евстафьева Марія

Бракосочетание
04.04.1866

Жена: Евстафьева (Козырялова) Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.06.1867

Сын: Евстафьевъ Андрей

Мать ребёнка: Евстафьева (Козырялова) Анна

Рождение ребёнка
27.09.1868

Дочь: Серкова (Астафьева) Пелагея

Мать ребёнка: Евстафьева (Козырялова) Анна

Рождение ребёнка
14.03.1873

Сын: Астафьевъ Алексей

Мать ребёнка: Евстафьева (Козырялова) Анна

Рождение ребёнка
01.06.1875

Дочь: Сухова (Астафьева) Акулина

Мать ребёнка: Евстафьева (Козырялова) Анна

Рождение ребёнка
25.05.1880

Дочь: (Астафьева) Федосья

Мать ребёнка: Евстафьева (Козырялова) Анна

Бракосочетание
26.10.1888

Жена: Трунова, Астафьева Евдокия Евдокимова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.03.1895

Дочь: Атавина (Астафьева) Дарья

Мать ребёнка: Трунова, Астафьева Евдокия Евдокимова

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния

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