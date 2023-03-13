Серкова (Астафьева) Пелагея
Место рожденияМихайловка
Дата рождения27.09.1868
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1868
Отец: Евстафьевъ Федоръ
Мать: Евстафьева Анна
Михайловка
Рождение ребёнка
25.04.1890
Сын: Серковъ Тимофей
Отец ребёнка: Серковъ Еремей
Рождение ребёнка
16.01.1893
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Серковъ Еремей
Рождение ребёнка
04.08.1895
Сын: Серковъ Матвей
Отец ребёнка: Серковъ Еремей
Рождение ребёнка
1896
Сын: Серковъ Петръ
Отец ребёнка: Серковъ Еремей
Рождение ребёнка
15.05.1909
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Серковъ Еремей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серкова Матрена
Отец ребёнка: Серковъ Еремей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ванюшкина Зиновия
Отец ребёнка: Серковъ Еремей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серковъ Еремей