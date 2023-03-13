Серкова (Астафьева) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серкова (Астафьева) Пелагея

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

27.09.1868

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1868

Отец: Евстафьевъ Федоръ

Мать: Евстафьева Анна

Михайловка
Рождение ребёнка
25.04.1890

Сын: Серковъ Тимофей

Отец ребёнка: Серковъ Еремей

Рождение ребёнка
16.01.1893

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Серковъ Еремей

Рождение ребёнка
04.08.1895

Сын: Серковъ Матвей

Отец ребёнка: Серковъ Еремей

Рождение ребёнка
1896

Сын: Серковъ Петръ

Отец ребёнка: Серковъ Еремей

Рождение ребёнка
15.05.1909

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Серковъ Еремей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серкова Матрена

Отец ребёнка: Серковъ Еремей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ванюшкина Зиновия

Отец ребёнка: Серковъ Еремей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серковъ Еремей

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