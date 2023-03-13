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Серковъ Еремей

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.05.1866

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1866

Отец: Серковъ Артемий

Мать: Серкова Ольга Алексеева

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серкова Матрена

Мать ребёнка: Серкова (Астафьева) Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ванюшкина (Серкова) Зиновия

Мать ребёнка: Серкова (Астафьева) Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серкова (Астафьева) Пелагея

Рождение ребёнка
25.04.1890

Сын: Серковъ Тимофей

Мать ребёнка: Серкова (Астафьева) Пелагея

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.01.1893

Дочь: (Серкова) Васса

Мать ребёнка: Серкова (Астафьева) Пелагея

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1895

Сын: Серковъ Матвей

Мать ребёнка: Серкова (Астафьева) Пелагея

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1896

Сын: Серковъ Петръ

Мать ребёнка: Серкова (Астафьева) Пелагея

Рождение ребёнка
15.05.1909

Дочь: (Серкова) Елена

Мать ребёнка: Серкова (Астафьева) Пелагея

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния

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