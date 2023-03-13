Серковъ Еремей
Место рождения
Дата рождения05.05.1866
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1866
Отец: Серковъ Артемий
Мать: Серкова Ольга Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серкова Матрена
Мать ребёнка: Серкова (Астафьева) Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ванюшкина (Серкова) Зиновия
Мать ребёнка: Серкова (Астафьева) Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1890
Сын: Серковъ Тимофей
Мать ребёнка: Серкова (Астафьева) Пелагея
Рождение ребёнка
16.01.1893
Дочь: (Серкова) Васса
Мать ребёнка: Серкова (Астафьева) Пелагея
Рождение ребёнка
04.08.1895
Сын: Серковъ Матвей
Мать ребёнка: Серкова (Астафьева) Пелагея
Рождение ребёнка
1896
Сын: Серковъ Петръ
Мать ребёнка: Серкова (Астафьева) Пелагея
Рождение ребёнка
15.05.1909
Дочь: (Серкова) Елена
Мать ребёнка: Серкова (Астафьева) Пелагея