Ванюшкина (Серкова) Зиновия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванюшкина (Серкова) Зиновия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Серковъ Еремей

Мать: Серкова Пелагея

Бракосочетание
05.11.1906

Муж: Ванюшкинъ Алесандръ

Рождение ребёнка
13.10.1909

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Ванюшкинъ Алесандръ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1912

Дочь: Ванюшкина Евдокия

Отец ребёнка: Ванюшкинъ Алесандръ

село Михайловское
Рождение ребёнка
22.08.1914

Сын: Ванюшкинъ Иванъ

Отец ребёнка: Ванюшкинъ Алесандръ

село Михайловское
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