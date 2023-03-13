Ванюшкина (Серкова) Зиновия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Серковъ Еремей
Мать: Серкова Пелагея
Бракосочетание
05.11.1906
Муж: Ванюшкинъ Алесандръ
Рождение ребёнка
13.10.1909
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Ванюшкинъ Алесандръ
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1912
Дочь: Ванюшкина Евдокия
Отец ребёнка: Ванюшкинъ Алесандръ
село Михайловское
Рождение ребёнка
22.08.1914
Сын: Ванюшкинъ Иванъ
Отец ребёнка: Ванюшкинъ Алесандръ
село Михайловское