Евстафьева (Козырялова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстафьева (Козырялова) Анна

Место рождения

Александровка

Дата рождения

01.02.1848

Дата смерти

1888

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1848

Отец: Козыряловъ Нестеръ

Мать: Козырялова Варвара

Александровка
Бракосочетание
04.04.1866

Муж: Евстафьевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.06.1867

Сын: Евстафьевъ Андрей

Отец ребёнка: Евстафьевъ Федоръ

Михайловка
Рождение ребёнка
27.09.1868

Дочь: Серкова Пелагея

Отец ребёнка: Евстафьевъ Федоръ

Михайловка
Рождение ребёнка
14.03.1873

Сын: Астафьевъ Алексей

Отец ребёнка: Евстафьевъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
01.06.1875

Дочь: Сухова Акулина

Отец ребёнка: Евстафьевъ Федоръ

Михайловка
Рождение ребёнка
25.05.1880

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Евстафьевъ Федоръ

Александровка
Смерть
1888
Михайловка
Причина смерти: отъ водянки
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