Евстафьева (Козырялова) Анна
Место рожденияАлександровка
Дата рождения01.02.1848
Дата смерти1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1848
Отец: Козыряловъ Нестеръ
Мать: Козырялова Варвара
Александровка
Бракосочетание
04.04.1866
Муж: Евстафьевъ Федоръ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.06.1867
Сын: Евстафьевъ Андрей
Отец ребёнка: Евстафьевъ Федоръ
Михайловка
Рождение ребёнка
27.09.1868
Дочь: Серкова Пелагея
Отец ребёнка: Евстафьевъ Федоръ
Михайловка
Рождение ребёнка
14.03.1873
Сын: Астафьевъ Алексей
Отец ребёнка: Евстафьевъ Федоръ
Александровка
Рождение ребёнка
01.06.1875
Дочь: Сухова Акулина
Отец ребёнка: Евстафьевъ Федоръ
Михайловка
Рождение ребёнка
25.05.1880
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Евстафьевъ Федоръ
Александровка
Смерть
1888
Михайловка
Причина смерти: отъ водянки