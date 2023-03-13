Евстафьева Марія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстафьева Марія

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстафьевъ Евстигней

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Титова (Евстафьева) Екатерина

Отец ребёнка: Евстафьевъ Евстигней

Рождение ребёнка
10.06.1839

Дочь: Евстафьева Акулина

Отец ребёнка: Евстафьевъ Евстигней

Рождение ребёнка
01.03.1841

Сын: Евстафьевъ Клементий (Клеонинъ)

Отец ребёнка: Евстафьевъ Евстигней

Рождение ребёнка
20.01.1843

Дочь: Самохина (Евстафьева) Ксенія

Отец ребёнка: Евстафьевъ Евстигней

Рождение ребёнка
01.08.1844

Дочь: Каратова (Евстафьева) Соломонія

Отец ребёнка: Евстафьевъ Евстигней

Рождение ребёнка
03.05.1846

Дочь: Евстафьева Ирина

Отец ребёнка: Евстафьевъ Евстигней

Рождение ребёнка
06.06.1847

Сын: Евстафьевъ Федоръ

Отец ребёнка: Евстафьевъ Евстигней

Рождение ребёнка
09.05.1849

Дочь: Титова (Евстафьева) Гликерья

Отец ребёнка: Евстафьевъ Евстигней

Рождение ребёнка
20.07.1851

Сын: Астафьевъ Илья

Отец ребёнка: Евстафьевъ Евстигней

Рождение ребёнка
13.05.1854

Сын: Евстафьевъ Федоръ

Отец ребёнка: Евстафьевъ Евстигней

Рождение ребёнка
16.02.1857

Сын: Евстафьевъ Федоръ

Отец ребёнка: Евстафьевъ Евстигней

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