Евстафьева Марія
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евстафьевъ Евстигней
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Титова (Евстафьева) Екатерина
Отец ребёнка: Евстафьевъ Евстигней
Рождение ребёнка
10.06.1839
Дочь: Евстафьева Акулина
Отец ребёнка: Евстафьевъ Евстигней
Рождение ребёнка
01.03.1841
Сын: Евстафьевъ Клементий (Клеонинъ)
Отец ребёнка: Евстафьевъ Евстигней
Рождение ребёнка
20.01.1843
Дочь: Самохина (Евстафьева) Ксенія
Отец ребёнка: Евстафьевъ Евстигней
Рождение ребёнка
01.08.1844
Дочь: Каратова (Евстафьева) Соломонія
Отец ребёнка: Евстафьевъ Евстигней
Рождение ребёнка
03.05.1846
Дочь: Евстафьева Ирина
Отец ребёнка: Евстафьевъ Евстигней
Рождение ребёнка
06.06.1847
Рождение ребёнка
09.05.1849
Дочь: Титова (Евстафьева) Гликерья
Отец ребёнка: Евстафьевъ Евстигней
Рождение ребёнка
20.07.1851
Сын: Астафьевъ Илья
Отец ребёнка: Евстафьевъ Евстигней
Рождение ребёнка
13.05.1854
Рождение ребёнка
16.02.1857