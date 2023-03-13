Титова (Евстафьева) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти07.02.1891
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Евстафьевъ Евстигней
Мать: Евстафьева Марія
Бракосочетание
19.08.1856
Муж: Гордѣевъ Никифоръ
Рождение ребёнка
03.05.1859
Дочь: Гордѣева Пелагѣя
Отец ребёнка: Гордѣевъ Никифоръ
Михайловка
Бракосочетание
13.11.1861
Муж: Титовъ Кузьма
Рождение ребёнка
28.09.1862
Сын: Титовъ Григорій
Отец ребёнка: Титовъ Кузьма
Александровка
Рождение ребёнка
28.07.1864
Сын: Титовъ Василій
Отец ребёнка: Титовъ Кузьма
Александровка
Рождение ребёнка
01.03.1866
Дочь: Титова Дарія
Отец ребёнка: Титовъ Кузьма
Александровка
Рождение ребёнка
24.11.1867
Дочь: Титова Екатерина
Отец ребёнка: Титовъ Кузьма
Александровка
Рождение ребёнка
19.01.1870
Сын: Титовъ Макарій
Отец ребёнка: Титовъ Кузьма
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.12.1872
Сын: Титовъ Степанъ
Отец ребёнка: Титовъ Кузьма
Александровка
Рождение ребёнка
19.02.1875
Дочь: Сухова Евдокія
Отец ребёнка: Титовъ Кузьма
Александровка
Смерть
07.02.1891
Михайловка