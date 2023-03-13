Титова (Евстафьева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Евстафьева) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

07.02.1891

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Евстафьевъ Евстигней

Мать: Евстафьева Марія

Бракосочетание
19.08.1856

Муж: Гордѣевъ Никифоръ

Рождение ребёнка
03.05.1859

Дочь: Гордѣева Пелагѣя

Отец ребёнка: Гордѣевъ Никифоръ

Михайловка
Бракосочетание
13.11.1861

Муж: Титовъ Кузьма

Рождение ребёнка
28.09.1862

Сын: Титовъ Григорій

Отец ребёнка: Титовъ Кузьма

Александровка
Рождение ребёнка
28.07.1864

Сын: Титовъ Василій

Отец ребёнка: Титовъ Кузьма

Александровка
Рождение ребёнка
01.03.1866

Дочь: Титова Дарія

Отец ребёнка: Титовъ Кузьма

Александровка
Рождение ребёнка
24.11.1867

Дочь: Титова Екатерина

Отец ребёнка: Титовъ Кузьма

Александровка
Рождение ребёнка
19.01.1870

Сын: Титовъ Макарій

Отец ребёнка: Титовъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.12.1872

Сын: Титовъ Степанъ

Отец ребёнка: Титовъ Кузьма

Александровка
Рождение ребёнка
19.02.1875

Дочь: Сухова Евдокія

Отец ребёнка: Титовъ Кузьма

Александровка
Смерть
07.02.1891
Михайловка
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