Евстафьевъ Федоръ
Место рожденияМихайловка
Дата рождения16.02.1857
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.02.1857
Отец: Евстафьевъ Евстигней
Мать: Евстафьева Марія
Михайловка
Бракосочетание
02.11.1884
Жена: Евстафьева Пелагея
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.06.1891
Дочь: Евстафьева Ефросинья
Мать ребёнка: Евстафьева Пелагея
Михайловка
Рождение ребёнка
25.03.1893
Дочь: Герасимова Матрена
Мать ребёнка: Евстафьева Пелагея
Александровка
Рождение ребёнка
21.04.1897
Сын: Евстафьевъ Георгий
Мать ребёнка: Евстафьева Пелагея
Александровка
Рождение ребёнка
25.03.1901
Сын: Австафьевъ Гавриилъ
Мать ребёнка: Астафьева Варвара Николаева
Александровка
Рождение ребёнка
25.03.1901
Сын: Астафьевъ Илларионъ
Мать ребёнка: Астафьева Варвара Николаева
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно