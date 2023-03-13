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Евстафьевъ Федоръ

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

16.02.1857

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1857

Отец: Евстафьевъ Евстигней

Мать: Евстафьева Марія

Михайловка
Бракосочетание
02.11.1884

Жена: Евстафьева Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.06.1891

Дочь: Евстафьева Ефросинья

Мать ребёнка: Евстафьева Пелагея

Михайловка
Рождение ребёнка
25.03.1893

Дочь: Герасимова Матрена

Мать ребёнка: Евстафьева Пелагея

Александровка
Рождение ребёнка
21.04.1897

Сын: Евстафьевъ Георгий

Мать ребёнка: Евстафьева Пелагея

Александровка
Рождение ребёнка
25.03.1901

Сын: Австафьевъ Гавриилъ

Мать ребёнка: Астафьева Варвара Николаева

Александровка
Рождение ребёнка
25.03.1901

Сын: Астафьевъ Илларионъ

Мать ребёнка: Астафьева Варвара Николаева

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астафьева Варвара Николаева

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