Титовъ Матвей
Место рождения
Дата рождения13.11.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1853
Отец: Титовъ Андрей
Мать: Титова Анна
Бракосочетание
13.02.1872
Жена: Титова Стефанида
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1872
Дочь: Бусарева Екатерина
Мать ребёнка: Титова Стефанида
Александровка
Рождение ребёнка
01.11.1874
Сын: Титовъ Кузьма
Мать ребёнка: Титова Стефанида
Александровка
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Суровцова Фиона
Мать ребёнка: Титова Стефанида
Рождение ребёнка
09.06.1880
Сын: Титовъ Петръ
Мать ребёнка: Титова Стефанида
Александровка
Рождение ребёнка
1880
Сын: Титовъ Иосифъ
Мать ребёнка: Титова Стефанида
Рождение ребёнка
1887
Сын: Титовъ Иванъ
Мать ребёнка: Титова Стефанида
Рождение ребёнка
30.04.1892
Сын: Титовъ Афонасий
Мать ребёнка: Титова Стефанида
Александровка
Рождение ребёнка
08.08.1894
Сын: Титовъ Александръ
Мать ребёнка: Титова Стефанида
Александровка