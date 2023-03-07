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Титовъ Матвей

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.11.1853

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1853

Отец: Титовъ Андрей

Мать: Титова Анна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.02.1872

Жена: Титова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1872

Дочь: Бусарева Екатерина

Мать ребёнка: Титова Стефанида

Александровка
Рождение ребёнка
01.11.1874

Сын: Титовъ Кузьма

Мать ребёнка: Титова Стефанида

Александровка
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Суровцова Фиона

Мать ребёнка: Титова Стефанида

Рождение ребёнка
09.06.1880

Сын: Титовъ Петръ

Мать ребёнка: Титова Стефанида

Александровка
Рождение ребёнка
1880

Сын: Титовъ Иосифъ

Мать ребёнка: Титова Стефанида

Рождение ребёнка
1887

Сын: Титовъ Иванъ

Мать ребёнка: Титова Стефанида

Рождение ребёнка
30.04.1892

Сын: Титовъ Афонасий

Мать ребёнка: Титова Стефанида

Александровка
Рождение ребёнка
08.08.1894

Сын: Титовъ Александръ

Мать ребёнка: Титова Стефанида

Александровка
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